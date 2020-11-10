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УНИКС в Стамбуле обыграл «Бахчешехир»

УНИКС в Стамбуле обыграл «Бахчешехир»
Баскетбол / Еврокубок 0

В Стамбуле завершился матч седьмого тура группового этапа Еврокубка в секстете А, в котором местный «Бахчешехир» принимал казанский УНИКС.

Турецкая команда здорово стартовала и выиграла первую четверть с преимуществом в 15 очков — 22:7. Но уже к большому перерыву УНИКС практически полностью отыграл отставание — 31:34. В третьей десятиминутке подопечные Прифтиса продолжили камбэк и вышли вперёд — 53:48. Заключительный игровой отрезок прошёл в напряжённой борьбе, но команде из России удалось победить — 70:67.

Самым результативным в составе победителей стал американец Джамар Смит, набравший 17 очков, ещё 13 очков и 9 подборов в активе Джона Брауна. У «Бахчешехира» 23 балла и 4 подбора в актив записал Эрик Грин.

Еврокубок. Группа A. 6-й тур
10 ноября 2020, вторник. 19:00 МСК
Бахчешехир
Стамбул, Турция
Окончен
67 : 70
УНИКС
Казань, Россия
Бахчешехир: Грин - 23, Джонс - 14, Йылдызлы - 13, Оуэнс - 11, Акпинар - 4, Онджел - 2, Акьязылы, Йылмаз, Кылычлы, Оздемир, Переc, Элдридж
УНИКС: Смит - 17, Браун - 13, Уайт - 10, Уолтерс - 8, Канаан - 7, Морган - 7, Колесников - 5, Узинский - 2, Клименко - 1, Антипов, Жбанов, Холланд
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