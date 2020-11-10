УНИКС в Стамбуле обыграл «Бахчешехир»

В Стамбуле завершился матч седьмого тура группового этапа Еврокубка в секстете А, в котором местный «Бахчешехир» принимал казанский УНИКС.

Турецкая команда здорово стартовала и выиграла первую четверть с преимуществом в 15 очков — 22:7. Но уже к большому перерыву УНИКС практически полностью отыграл отставание — 31:34. В третьей десятиминутке подопечные Прифтиса продолжили камбэк и вышли вперёд — 53:48. Заключительный игровой отрезок прошёл в напряжённой борьбе, но команде из России удалось победить — 70:67.

Самым результативным в составе победителей стал американец Джамар Смит, набравший 17 очков, ещё 13 очков и 9 подборов в активе Джона Брауна. У «Бахчешехира» 23 балла и 4 подбора в актив записал Эрик Грин.