Ролевик «Лейкерс» требует крупный контракт и не будет делать клубу никаких скидок

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп в межсезонье намерен требовать у клуба крупный контракт и при этом не намерен идти на уступки руководству калифорнийского клуба. Об этом рассказал обозреватель Брайан Уиндхёрст.

«Будут сложные переговоры. Это очень похоже на то, что случилось с Джей Ар Смитом после того, как он завоевал титул в „Кливленде“. В той команде Рич Пол ещё представлял Леброна и Тристана Томпсона. Да, Томпсон — не Энтони Дэвис, но у Пола было два игрока стартовой пятёрки. „Кавс“ тогда говорили, что не могут платить Смиту запрашиваемую сумму, что цена не соответствует рынку.

Рич Пол тогда опирался на то, что «Кавс» не смогут заменить Смита, что с уходом Джей Ар у клуба не будет подходящего варианта для замены. В «Лейкерс» с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом сложилась та же ситуация. Будь я Ричем Полом, сказал бы клубу, что они платят $ 15 млн Дэнни Грину, значит, Кентавиусу они должны платить $ 15,1 млн. Попросил бы для него контракт на три года", — приводит слова Уиндхёрста Fadeaway World.