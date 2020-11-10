Матч «Зенита» с «Миланом» отложен во второй раз

11 ноября в регулярном чемпионате Евролиги должен был состояться матч «Зенита» и «Милана». Но встреча будет перенесена. С просьбой о переносе обратился итальянский клуб, сообщает официальный сайт Евролиги.

Причиной такого запроса миланцев стала вспышка коронавируса в клубе. Известно, что тесты минимум восьми баскетболистов оказались положительными. В результате этого клуб просто не в состоянии собрать минимально необходимую заявку из 8 игроков.

Новая дата проведения матча будет определена позже. Напомним, матч «Зенита» и «Милана» уже переносили. Встреча должна была состояться 22 октября, но не состоялась из-за вспышки коронавируса в команде из Санкт-Петербурга.

В минувшем туре подопечные Паскуаля проиграли «Олимпиакосу».