«Клипперс» нацелились заполучить одну из главных суперзвёзд НБА
«Лос-Анджелес Клипперс» попытаются заполучить разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Расселла Уэстбрука в межсезонье, ообщает твиттер-аккаунт Hoop Central.
Клуб из Лос-Анджелеса является одной из двух команд, заинтересованных в услугах защитника «Хьюстона». «Нью-Йорк Никс» также претендуют на обмен Уэстбрука. Ранее руководство «Хьюстона» неоднократно заявляло, что не планирует расставаться с двумя звёздами клуба Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком, хотя инсайдеры допускали вероятность обмена последнего.
Контракт 31-летнего Уэстбрука действует до конца сезона-2022/2023 и включает опцию игрока в последний год. За три сезона бывший MVP НБА и мнокоратный участник Матча звёзд должен получить примерно $ 132 млн.
- 11 ноября 2020
-
00:10
- 10 ноября 2020
-
23:40
-
22:56
-
21:44
-
20:57
-
19:28
-
19:23
-
18:52
-
18:23
-
16:47
-
16:08
-
14:43
-
14:31
-
12:32
-
12:03
-
11:42
-
11:20
-
11:11
-
10:56
-
10:20
-
09:30
-
09:22
-
09:05
-
08:59
-
08:55
-
08:37
-
04:01
-
03:11
-
01:17
-
00:51
-
00:00
- 9 ноября 2020
-
23:09
-
22:56
-
22:53
-
21:53
Партнерский контент