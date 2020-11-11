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«Клипперс» нацелились заполучить одну из главных суперзвёзд НБА

«Клипперс» нацелились заполучить одну из главных суперзвёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Клипперс» попытаются заполучить разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Расселла Уэстбрука в межсезонье, ообщает твиттер-аккаунт Hoop Central.

Клуб из Лос-Анджелеса является одной из двух команд, заинтересованных в услугах защитника «Хьюстона». «Нью-Йорк Никс» также претендуют на обмен Уэстбрука. Ранее руководство «Хьюстона» неоднократно заявляло, что не планирует расставаться с двумя звёздами клуба Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком, хотя инсайдеры допускали вероятность обмена последнего.

Контракт 31-летнего Уэстбрука действует до конца сезона-2022/2023 и включает опцию игрока в последний год. За три сезона бывший MVP НБА и мнокоратный участник Матча звёзд должен получить примерно $ 132 млн.

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