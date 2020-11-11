Астахов: мы просто не могли проиграть ЦСКА

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, отметив, что «Химки» не могли себе позволить проиграть столь принципиальную дуэль.
«Предыдущие результаты не устраивали ни болельщиков, ни руководство, ни тренеров, ни самих игроков. Поэтому в игре с ЦСКА нам надо было перейти рубикон, мы просто не могли её проиграть. Если бы мы уступили, то оказались бы в подвале турнирной таблицы Единой лиги, что совершенно недопустимо. Так что все очень рады этому успеху, надеюсь он вселит огромную уверенность в ребят.
Начали мы не очень удачно, не клеилось. Думаю, что мы вернулись в игру во многом благодаря Славе Зайцеву, который в нужный момент взял инициативу на себя и организовал игру в нападении. После этого полностью раскрылись и Грег Монро, и Эрик Макколлум, и Джордан Мики. В целом, в понедельник мы впервые в этом сезоне увидели, что у нас есть по-настоящему сильный коллектив и командный дух», — приводит слова Астахова издание «Известия».
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