«Даллас» заинтересован в трёх выставленных на обмен звёздах для объедиения с Дончичем

«Даллас Маверикс» проявляют интерес к трём доступным для обмена звёздным защитниках Виктору Оладипо («Индиана Пэйсерз»), Джру Холидэю («Нью-Орлеан Пеликанс») и Спенсеру Диниудди («Бруклин Нетс») для объединения в задней линии с лидером команды Лукой Дончичем, сообщает Clutch Points.
Ранее сообщалось, что «Индиана» не против обменять Оладипо, поскольку не может договорить с игроком о новом контракте. Холидэй не вписывается в перестроечные планы «Пеликанс», которые хотят омолодить заднюю линию. Кроме того, контендеры Западной конференции НБА присматриваются к возможности обмена Динуидди, который в прошлом сезоне набирал в среднем 20,6 очка, 6,8 передачи и 3,5 подбора в 64 играх. 27-летний баскетболист не участвовал в рестарте сезона НБА из-за заражения COVID-19. В следующем сезоне «Бруклин» сможет рассчитывать на выздоровевших Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга, что ограничит роль Динуидди в команде.
- 11 ноября 2020
-
00:46
-
00:30
-
00:10
- 10 ноября 2020
-
23:40
-
22:56
-
21:44
-
20:57
-
19:28
-
19:23
-
18:52
-
18:23
-
16:47
-
16:08
-
14:43
-
14:31
-
12:32
-
12:03
-
11:42
-
11:20
-
11:11
-
10:56
-
10:20
-
09:30
-
09:22
-
09:05
-
08:59
-
08:55
-
08:37
-
04:01
-
03:11
-
01:17
-
00:51
-
00:00
- 9 ноября 2020
-
23:09
-
22:56