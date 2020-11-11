«Даллас» заинтересован в трёх выставленных на обмен звёздах для объедиения с Дончичем

«Даллас Маверикс» проявляют интерес к трём доступным для обмена звёздным защитниках Виктору Оладипо («Индиана Пэйсерз»), Джру Холидэю («Нью-Орлеан Пеликанс») и Спенсеру Диниудди («Бруклин Нетс») для объединения в задней линии с лидером команды Лукой Дончичем, сообщает Clutch Points.

Ранее сообщалось, что «Индиана» не против обменять Оладипо, поскольку не может договорить с игроком о новом контракте. Холидэй не вписывается в перестроечные планы «Пеликанс», которые хотят омолодить заднюю линию. Кроме того, контендеры Западной конференции НБА присматриваются к возможности обмена Динуидди, который в прошлом сезоне набирал в среднем 20,6 очка, 6,8 передачи и 3,5 подбора в 64 играх. 27-летний баскетболист не участвовал в рестарте сезона НБА из-за заражения COVID-19. В следующем сезоне «Бруклин» сможет рассчитывать на выздоровевших Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга, что ограничит роль Динуидди в команде.