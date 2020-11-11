Клуб НБА пошёл на вынужденные меры из-за COVID-19

Руководство клуба НБА «Нью-Йорк Никс» было вынуждено закрыть тренировочный комплекс после того, как у трёх сотрудников клуба был обнаружен коронавирус, сообщает Bleacher Report.

Сотрудники, у которых обнаружен вирус, отправлены на карантин, заболевание проходит у них бессимптомно. В данный момент в тренировочном комплексе «Никс» проводят санитарную обработку.

В марте этого года регулярный чемпионат НБА сезона-2019/2020 был прерван из-за того, что коронавирус был обнаружен у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Сезон мог завершиться досрочно, однако был возобновлён летом в так называемом пузыре, закрытом комплексе в Орландо (штат Флорида). Чемпионом НБА сезона-2019/2020 стал «Лос-Анджелес Лейкерс».