Айзея Томас объяснил, почему Леброн Джеймс обеспечил себе звание величайшего всех времён

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас заявил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уже сделал достаточно, чтобы обеспечить себе звание величайшего игрока всех времён НБА.



«Мы никогда не видели подобного Леброну игрока в НБА. Он устанавливает новый рекорд в каждом матче, напоминая о том, что таких, как он, раньше просто не было. Когда Леброн завершит карьеру, людям будет трудно говорить о том, что он не был самым лучшим. Представьте, что Бо Джексон не имел проблем со здоровьем и все время становился лучше. Это Леброн Джеймс», – приводит слова Томаса Clutch Points.



Бо Джексон – единственный спортсмен в истории, кто становился участником Матча звезд бейсбольного и футбольного чемпионатов. В США Джексона принято считать одним из величайших спортсменов в истории.