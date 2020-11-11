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Айзея Томас объяснил, почему Леброн Джеймс обеспечил себе звание величайшего всех времён

Айзея Томас объяснил, почему Леброн Джеймс обеспечил себе звание величайшего всех времён
Баскетбол / НБА 0

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас заявил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уже сделал достаточно, чтобы обеспечить себе звание величайшего игрока всех времён НБА.

«Мы никогда не видели подобного Леброну игрока в НБА. Он устанавливает новый рекорд в каждом матче, напоминая о том, что таких, как он, раньше просто не было. Когда Леброн завершит карьеру, людям будет трудно говорить о том, что он не был самым лучшим. Представьте, что Бо Джексон не имел проблем со здоровьем и все время становился лучше. Это Леброн Джеймс», – приводит слова Томаса Clutch Points.

Бо Джексон – единственный спортсмен в истории, кто становился участником Матча звезд бейсбольного и футбольного чемпионатов. В США Джексона принято считать одним из величайших спортсменов в истории.

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