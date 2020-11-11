Умер восьмикратный чемпион НБА

Легенда «Бостон Селтикс»и член Зала славы Том Хейнсон скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает CNN. Причины смерти пока не разглашаются.



«Это невосполнимая потеря. Томми был настоящим представителем «Селтикс». В течение последних 18 лет наша группа владельцев очень полагалась на его советы и идеи. Мы упивались его сотнями историй о том, как команда превратились в династию. Он навсегда останется в нашей памяти», — говорится в заявлении клуба.



Хейнсон является восьмикратным чемпионом НБА в составе «Селтикс», за которых выступал с 1956 по 1965 годы. Он выигрывал титулы в 1957-м и с 1959 по 1965 год. Также Хейнсон работал главным тренером в «Бостоне» с 1969 по 1978 год и привёл команду к двум чемпионским титулам — в 1974 и 1976 годах.

Том Хейнсон — один из четырёх человек, который был принят в Зал славы баскетбола и как игрок, и как тренер.