Айзея Томас: я доминировал над Майклом Джорданом. Он не был моим конкурентом

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас отметил, что шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан не был для него достойным конкурентом.

«В матчах лицом к лицу я доминировал над Джорданом. В 1991 году я сделал операцию на запястье, которая в будущем привела к завершению карьеры. До тех пор я доминировал над Джорданом в матчах с его командой. Там действительно не было никакой конкуренции. Джордан просто не был моим конкурентом. Моими конкурентами были Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, Джулиус Ирвинг, Карим Абдул-Джаббар. Это были ребята, с которыми я соперничал. Меня не волнует, что кто-то говорит. Вы можете вернуться и посмотреть историю — это были ребята, которые мне противостояли», — приводит слова Томаса Clutch Points.

Айзея Томас — один из немногих игроков в истории НБА, который имеет преимущество по личным втсречам над Майклом Джорданом в регулярном чемпионате и плей-офф — 24-19 и 12-10 соответственно.