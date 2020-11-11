Айзея Томас: я доминировал над Майклом Джорданом. Он не был моим конкурентом

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас отметил, что шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан не был для него достойным конкурентом.
«В матчах лицом к лицу я доминировал над Джорданом. В 1991 году я сделал операцию на запястье, которая в будущем привела к завершению карьеры. До тех пор я доминировал над Джорданом в матчах с его командой. Там действительно не было никакой конкуренции. Джордан просто не был моим конкурентом. Моими конкурентами были Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, Джулиус Ирвинг, Карим Абдул-Джаббар. Это были ребята, с которыми я соперничал. Меня не волнует, что кто-то говорит. Вы можете вернуться и посмотреть историю — это были ребята, которые мне противостояли», — приводит слова Томаса Clutch Points.
Айзея Томас — один из немногих игроков в истории НБА, который имеет преимущество по личным втсречам над Майклом Джорданом в регулярном чемпионате и плей-офф — 24-19 и 12-10 соответственно.
- 11 ноября 2020
-
10:11
-
09:38
-
09:33
-
09:25
-
09:25
-
09:17
-
08:38
-
06:55
-
00:46
-
00:30
-
00:10
- 10 ноября 2020
-
23:40
-
22:56
-
21:44
-
20:57
-
19:28
-
19:23
-
18:52
-
18:23
-
16:47
-
16:08
-
14:43
-
14:31
-
12:32
-
12:03
-
11:42
-
11:20
-
11:11
-
10:56
-
10:20
-
09:30
-
09:22
-
09:05
-
08:59
-
08:55