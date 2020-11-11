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«Финикс» хочет выменять один из худших звёздных контрактов НБА

«Финикс» хочет выменять один из худших звёздных контрактов НБА
Баскетбол / НБА 0

«Финикс Санз» начал переговоры с «Оклахома-Сити Тандер» по обмену звёздного плеймейкера Криса Пола, сообщают инсайдеры ESPN.

Отмечается, что эти переговоры были продуктивными, но клубы пока не договорились о заключении сделки. Окно для обменов откроется в НБА через несколько дней.

Ранее сообщалось, в обмене Пола из «Оклахомы» заинтересованы «Нью-Йорк Никс», «Филадельфия Сиксерс» и «Милуоки Бакс».

Крис Пол — один из самых звёздных баскетболистов современности, но по-прежнему не завоевал чемпионского титула. 35-летний игрок должен заработать 41,4 млн долларов за сезон-2020/2021. У него также есть опция игрока на следующий год (44,2 млн). По мнению экспертов, именно возраст и высокая зарплата баскетболиста могут помешать его обмену.

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