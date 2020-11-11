Член Зала славы объяснил, почему предпочёл бы быть в команде Леброна, а не Джордана

Легенда «Детройт Пистонс» Дэйв Бинг, выступавший в НБА с 1966 по 1978 год, ответил на вопрос, кого он считает величайшим игроком в истории.



«Самым доминирующим будет Уилт Чемберлен. Самым успешным был бы Билл Расселл из-за всех выигранных им титулов. Но если вы посмотрите на Майкла и Леброна, если бы мне пришлось выбирать, с кем бы я хотел играть, то это — Джеймс.

Я говорю это, потому что Леброн на протяжении целой игры одинаково эффективно действует по всей площадке. Он не был таким бомбардиром, как Эм Джей. Но по работе на обеих концах площадки, в атаке и в защите, он статистически делал некоторые вещи, которых не делал Майкл… Никто не забивал так, как Джордан. Он мог обыграть кого угодно, но я предпочёл бы быть вместе с Леброном», — приводит слова Бинга Essentially Sports.