«Милуоки» и Яннис Адетокунбо могут заключить секретное соглашение

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст предположил, что «Милуоки Бакс» может заключить с Яннисом Адетокунбо сделку, аналогичную той, что «Оклахома-Сити Тандер» предложила Полу Джорджу.



«В «Тандер» беспокоились по поводу возможного ухода Пола Джорджа. Поэтому они сказали ему: «Слушай, почему бы тебе не подписать долгосрочное продление? Ты будешь с нами. Но если по какой-либо причине почувствуешь, что больше не хочешь оставаться здесь, мы конфиденциально и незаметно подготовим твой обмен». И через год после этого продления именно так и происходит. Они вели эту сделку чисто и тихо, насколько это возможно, и обе стороны выиграли», — приводит слова Уиндхорста Fadeaway World.



25-летний Адетокунбо два сезона подряд признавался самым ценным игроком (MVP) НБА. В прошлом сезоне Яннис провёл 63 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, 1,0 блокшота и 1,0 перехвата.

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