«Милуоки» борется с «Голден Стэйт» за одного из лучших форвардов НБА

Согласно сообщениям различных инсайдеров, «Милуоки Бакс» и «Голден Стэйт Уорриорз» давно следят за тяжёлым форвардом «Орландо Мэджик» Аароном Гордоном и заинтересованы в его обмене. Об этом пишет Essentially Sports.
Отмечается, что «Милуоки» будут ждать решения по Яннису Адетокунбо и лишь в случае его ухода будут готовы подписать Гордона. «Уорриорз» уже сейчас могут предложить Эндрю Уиггинса в обмен на Аарона. Согласно мнению специалистов, Гордон добавит «Голден Стэйт» скорости, особенно в быстрых прорывах.
Ранее стало известно, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» отказался выменивать Гордона, несмотря на необходимость усиления этой позиции. Клуб категорически не устраивает вариант сделки, при котором придётся расстаться с атакующим защитником Си Джей Макколлумом.
Гордон был выбран «Мэджик» на драфте НБА 2014 года в первом раунде под общим 4-м номером.
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