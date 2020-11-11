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Легенда НБА решил избавиться от роскошного особняка

Легенда НБА решил избавиться от роскошного особняка
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА, а ныне аналитик TNT Шакил О'Нил выставил свой роскошный особняк площадью более 2,8 тыс. квадратных метров на продажу. Об этом сообщает FoxBusiness.

Отмечается, что Шак предпринимает попытки продать дом с 2018 года. Однако никак не может найти покупателя. Изначально он хотел выручить $ 20 млн. Но эта попытка не увенчалась успехом. В начале 2020 года О'Нил вернул лот на рынок и назначил цену в $ 19,5 млн. Но и эта мера не помогла. Теперь же легенда НБА снизил стоимость до $ 16,5 млн.

Дом находится в загородном гольф-клубе Isleworth Golf & Country Club на участке площадью более 1,6 га и имеет собственный выход к озеру. Внутри особняка есть 12 спален.

О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе этого клуба он завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.

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