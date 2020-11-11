Ни один клуб НБА не хочет выменивать Кевина Лава

Ни один клуб НБА не захочет обменивать из «Кливленд Кавальерс» тяжёлого форварда Кевина Лава, утверждает журналист Джон Холлинджер из The Athletic. По его словам, проблема состоит в зарплате игрока.
«Не думаю, что есть шанс на сделку по нему. Нет. В прошлом году многие люди открыто смеялись мне в лицо, когда я представлял себе имя Лава в некоторых сделках», — приводит слова Холлинджера Parlons Basket.
Лава уже долгое время связывают с обменом из «Кавальерс», ещё с тех пор, как он выступал в команде вместе с Леброном Джеймсом и помог «Кливленду» выиграть первый в истории франшизы титул чемпиона НБА в 2016 году. После ухода Джеймса «Кливленд» занялся перестройкой и теперь может наконец-то обменять Кевина. В прошлом сезоне Лав в среднем набирал 17,6 очка и 9,8 подбора за игру.
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