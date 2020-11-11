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Харден и Уэстбрук недовольны происходящим в «Хьюстоне» и не исключают обмен

Харден и Уэстбрук недовольны происходящим в «Хьюстоне» и не исключают обмен
Баскетбол / НБА 0

Лидеры «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден обсепокоены своим будущим в клубе и сомневаются в новом курсе развития команды, сообщает ESPN.

По информации источника, Харден и Уэстбрук напрямую обратились к руководству клуба и высказали свою точку зрения. Игроки сомневаются в последних изменениях в структуре клуба и обеспокоены общим курсом развития организации.

Харден и Уэстбрук не просили клуб об обмене, однако, как сообщает источник, такую возможность нельзя исключать.

В это межсезонье в «Хьюстон Рокетс» Рафаэль Стоун сменил Дэрила Мори на посту генерального менеджера клуба. Кроме того, сменился и главный тренер команды — Стивен Сайла заменил Майка Д’Антони. Для Сайласа предстоящий сезон станет дебютным в качестве главного тренера в НБА.

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