Экс-игрок ЦСКА Питерс рассказал, что нужно сделать для победы над «армейцами»

Форвард «Басконии» Алек Питерс перед матчем 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА поделился своим мнением о предстоящей игре.

«ЦСКА — очень талантливая команда, мы все знаем их состав. Новые игроки, которых они приобрели, считались лучшими в своих предыдущих командах. Они представляют собой полноценную команду, и мы должны принять дополнительные меры, чтобы противостоять им. Мы должны быть последовательными в защите, потому что они будут пытаться создать дисбаланс в наших рядах и в то же время выходить на открытый бросок. Мы должны быть готовы ко всему», — приводит слова Питерса Gazzetta.

Напомним, Питерс выступал за ЦСКА в сезоне-2018/2019 и в составе «армейского» клуба стал чемпионом Евролиги. В сезоне-2019/2020 американец играл за «Анадолу Эфес», после чего перешёл в «Басконию».