Чемпион НБА назвал звезду, которую нужно выменять «Милуоки» в компанию к Адетокунбо

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон считает, что «Милуоки Бакс» нужно выменять атакующего защитника «Индиана Пэйсерс» Виктора Оладипо, чтобы добиться успеха.



«Я считаю, что „Милуоки“ нужен игрок высокого уровня для поддержки. Виктор Оладипо идеально для этого подходит. Послушайте, если у вас есть отличный игрок, то вам нужно восполнить все недостатки вокруг него. И они просто не очень хорошо справлялись с этим в последние пару сезонов», — приводит слова Джефферсона Essentially Sports.

Оладипо не смог договориться с «Индианой». о продлении контракта до начала сезона-2019/2020. Оладипо пропустил большую часть минувшего сезона из-за повреждения колена. В регулярном чемпионате НБА он принял участие в 19 матчах, набирая в них 14,5 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф провёл 4 матча, собирая коллекцию из 17,8 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи. «Индиана» вылетела из плей-офф в четвертьфинале, уступив в серии с «Майами Хит» со счётом 0-4.