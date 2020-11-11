Евгений Пашутин назвал главную причину поражения от «Виртуса»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин считает, что команда совершила слишком много потерь в матче Еврокубка с «Виртусом» (83:89).

«В первых двух четвертях дали сопернику сделать много открытых бросков. Потом среагировали, стали лучше защищаться в третьей четверти, контролировали игру, повели в восемь очков. В четвертой четверти снова потеряли концентрацию в защите, в нападении пошел сумбур, дали «Виртусу» свободно бросать и сделали двадцать потерь. Это главная причина того, что мы сегодня проиграли. У нас двадцать, а у соперника тринадцать потерь. Разница в семь потерь очень существенна даже при выигранном подборе. Это, по сути, семь быстрых отрывов, пусть соперник забил хотя бы половину – вот и разница в счете. Именно это и стало ключевым фактором, который не позволил нам сегодня победить», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».