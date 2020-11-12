Источник: Джеймс Харден не выходит на связь с «Хьюстоном»

Чемпион НБА-2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс подтвердил, что лидеры «Хьюстона» Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден действительно недовольны курсом развития своего клуба.



По данным Перкинса, Харден долгое время не отвечает на телефонные звонки руководства техасского клуба.



«Джеймс и Расс действительно недовольны. Я разговаривал с надёжными источниками. Харден не отвечает на звонки владельца клуба, менеджеров и главного тренера Стивена Сайласа уже около двух недель», – приводит слова Персинса «Твиттер» The Hoop Central.

Харден и Уэстбрук пока не просили клуб об обмене, однако, как сообщает источник, такую возможность нельзя исключать. В это межсезонье в «Хьюстон Рокетс» Рафаэль Стоун сменил Дэрила Мори на посту генерального менеджера клуба. Кроме того сменился и главный тренер команды — Стивен Сайла заменил Майка Д’Антони. Для Сайласа предстоящий сезон станет дебютным в качестве главного тренера в НБА.