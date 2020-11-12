«Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в Лиге чемпионов

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Сарагосе и завершилась со счётом 78:75 в пользу испанской команды.



Встреча началась в равной борьбе — в первой четверти холзяева паркета смогли захватить лидерство с преимуществом в одно очко. Вторая четверть осталась за нижегородцами — на большой перерыв команды ушли со счётом 44:33 в пользу «Нижнего Новгорода».



Третий игровой отрезок полностью прошёл под диктовку хозяев — нижегородцам за десять минут удалось набрать всего 11 очков, однако к заключительной четверти в счёте по-прежнему вели гости — 55:54. Заключительная четверть стала решающей в матче — в ней «Сарагоса» оказалась сильнее со счётом 24:20.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дилан Эннис, набравший 22 очка. В составе нижегородцев 19 очков набрал Александре Гаврилович

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