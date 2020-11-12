«Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в Лиге чемпионов

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Сарагосе и завершилась со счётом 78:75 в пользу испанской команды.
Встреча началась в равной борьбе — в первой четверти холзяева паркета смогли захватить лидерство с преимуществом в одно очко. Вторая четверть осталась за нижегородцами — на большой перерыв команды ушли со счётом 44:33 в пользу «Нижнего Новгорода».
Третий игровой отрезок полностью прошёл под диктовку хозяев — нижегородцам за десять минут удалось набрать всего 11 очков, однако к заключительной четверти в счёте по-прежнему вели гости — 55:54. Заключительная четверть стала решающей в матче — в ней «Сарагоса» оказалась сильнее со счётом 24:20.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дилан Эннис, набравший 22 очка. В составе нижегородцев 19 очков набрал Александре Гаврилович
.
- 12 ноября 2020
-
00:30
-
00:17
-
00:10
- 11 ноября 2020
-
23:59
-
23:35
-
22:29
-
21:13
-
20:58
-
20:39
-
20:21
-
20:02
-
18:45
-
18:27
-
16:46
-
15:53
-
14:50
-
13:08
-
12:55
-
11:53
-
10:11
-
09:38
-
09:33
-
09:25
-
09:25
-
09:17
-
08:38
-
06:55
-
00:46
-
00:30
-
00:10
- 10 ноября 2020
-
23:40
-
22:56
-
21:44
-
20:57
-
19:28