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«Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в Лиге чемпионов
Баскетбол 0

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Сарагосе и завершилась со счётом 78:75 в пользу испанской команды.

Встреча началась в равной борьбе — в первой четверти холзяева паркета смогли захватить лидерство с преимуществом в одно очко. Вторая четверть осталась за нижегородцами — на большой перерыв команды ушли со счётом 44:33 в пользу «Нижнего Новгорода».

Третий игровой отрезок полностью прошёл под диктовку хозяев — нижегородцам за десять минут удалось набрать всего 11 очков, однако к заключительной четверти в счёте по-прежнему вели гости — 55:54. Заключительная четверть стала решающей в матче — в ней «Сарагоса» оказалась сильнее со счётом 24:20.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дилан Эннис, набравший 22 очка. В составе нижегородцев 19 очков набрал Александре Гаврилович

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Лига чемпионов ФИБА. Группа D. 2-й тур
11 ноября 2020, среда. 22:00 МСК
Сарагоса
Сарагоса, Испания
Окончен
78 : 75
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Сарагоса: Эннис - 22, Бенцинг - 16, Сили - 10, Бруссино - 9, Рупник - 8, Томпсон - 8, Сан Мигель - 3, Баррейро - 2, Гарсия, Стошич, Фернандес, Хлинасон
Нижний Новгород: Гаврилович - 19, Стребков - 16, Шеферд - 13, Бабурин - 10, Комолов - 10, Герасимов - 3, Ганькевич - 2, Торопов - 2
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