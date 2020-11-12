«Оклахома» разрешила Крису Полу договариваться о переходе в другой клуб. Названы детали

Руководство «Оклахома-Сити Тандер» разрешило разыгрывающему Крису Полу вести переговоры с «Финикс Санз», сообщает «Твиттер» The Hoop Central.

При отсутствии такого разрешения любые контакты игрока с «Финиксом» могли бы рассматриваться как «тамперинг», что является грубым нарушением правил НБА. Кроме того, стало известно о деталях возможной обменной сделки. По информации инсайдера Джона Гамбадоро, «Тандер» не собираются получать какие-либо долгосрочные контракты в рамках обмена, поскольку это не вписывается в перестроечную страгию организации.



Контракт Криса Пола с «Оклахома-Сити» рассчитан до лета 2022 года, с опцией игрока в последний год. За два сезона 35-летний баскетболист должен получить $ 85,5/