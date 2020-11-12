Тим Данкан ушёл из «Сан-Антонио»

Тим Данкан покинул пост ассистента главного тренера «Сан-Антонио Спёрс», сообщает инсайдер Марк Стейн на своей странице в «Твиттере».
Пятикратный чемпион НБА Данкан большую часть прошлого сезона помогал главному тренеру «Спёрс» Грегу Поповичу. Теперь Данкан будет часто появляться на тренировках команды в качестве ассистента по развитию игроков, но никаких обязанностей в организации у него уже нет.
Клуб изначально предполагал, что Данкан отработает только год в качестве постоянного ассистента, так что возвращение к старой роли не стало сюрпризом для «Спёрс». В качестве главного тренера Данкан провёл один матч, в котором «Сан-Антонио» выиграл. 3 марта он исполнял обязанности главного тренера в матче с «Шарлотт Хорнетс» (104:103), когда Попович отсутствовал по личным причинам.
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