Топовые суперзвёзды НБА стали презирать друг друга и устраивать стычки

The Athletic рассказал о проблемных отношениях между звёздами «Хьюстон Рокетс» Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом по ходу сезона-2019/2020.
Уэстбрук постоянно призывал Хардена к ответственности и дисциплине. Джеймсу это очень не нравилось, поэтому между игроками периодически возникали словесные перепалки и стычки.
«Источники сообщают, что Уэстбрук довольно давно дал понять, что хотел бы видеть значительные изменения в культуре «Рокетс». В частности, его стремление к большей ответственности, дисциплине и структуре в команде было предметом переговоров с руководством клуба. На протяжении всего сезона Уэстбрук призывал Хардена к ответственности и дисциплине. Между двумя близкими друзьями возникали словесные перепалки», – отмечает источник.
Ранее стало известно, что Уэстбрук выставил «Рокетс» обменный запрос, а Харден несколько недель не выходит на контакт с клубом.
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