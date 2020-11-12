«Лейкерс» и ещё 5 франшиз НБА борются за запросившего обмен Расселла Уэстбрука

«Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс» и «Шарлотт Хорнетс» — 6 клубов, которые проявили интерес к обмену разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Рассела Уэстбрука, сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс.
Ранее Уэстбрук выразил желание покинуть «Рокетс» после одного сезона в клубе. «Хьюстон» вылетел в плей-офф НБА на стадии полуфинала Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4). Рассел недоволен происходящим внутри организации «Рокетс» и отношением к делу одноклубника Джеймса Хардена.
Опасения Уэстбрука связаны уходом из клуба главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори. Их заменили дебютанты Стивен Сайлас и Рафаэль Стоун. Другая причина — желание баскетболиста вернуться к роли главного созидателя, какая у него была в «Оклахома-Сити Тандер». В «Рокетс» обязанности розыгрыша ему пришлось делить с Джеймсом Харденом.
Уэстбрук перешёл в «Хьюстон» в июле прошлого года, до этого на протяжении 11 лет выступал в «Оклахоме». Контракт разыгрывающего рассчитан ещё на два сезона с опцией продления на год. Уэстбрук является одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги с зарплатой более $ 40 млн в год, что затрудняет проведение обменной сделки.
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