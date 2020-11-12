Джеймс Харден определил три команды, в которые хочет перейти при обмене из «Хьюстона»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден включил «Майами Хит», «Бруклин Нетс» и «Филадельфию Сиксерс» в список желаемых для перехода команд, если руководство клуба решит обменять его, сообщается в "твиттере" NBA Central.
Ранее стало известно о серьёзном разладе в организации «Рокетс». Разыгрывающий Рассел Уэстбрук выставил обменный запрос из-за недовольства происходящим внутри организации. Уэстбрук также устраивал словесные перепалки с Харденом, поскольку не был доволен его подходом к работе.
Харден несколько недель не выходит на контакт с руководством «Рокетс».
«Джеймс и Расс действительно недовольны. Я разговаривал с надёжными источниками. Харден не отвечает на звонки владельца клуба, менеджеров и главного тренера Стивена Сайласа уже около двух недель», — приводятся слова аналитика НБА Кендрика Перкинса в «твиттере» The Hoop Central.
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