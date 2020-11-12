Названа причина нежелания Криса Пола переходить в «Лейкерс» Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол заинтересован в возвращении в «Лос-Анджелес Клипперс», но не хочет переходить в «Лос-Анджелес Лейкерс», где выступает его близкий друг Леброн Джеймс, сообщает Fadeaway World со ссылкой на инсайдера ESPN Стивена Эй Смита.

Смит отметил, что Полу неинтересен вариант с «Лос-Анджелес Лейкерс». Крис считает, что не сможет быть ведущим лидером команды, где есть Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Кроме того, Крису интересен вариант с продолжением карьеры в «Финикс Санз», которые уже ведут с «Тандер» переговоры по его обмену. При отсутствии такого разрешения любые контакты игрока с «Финиксом» могли бы рассматриваться как тамперинг, что является грубым нарушением правил НБА. Кроме того, стало известно о деталях возможной обменной сделки. По информации инсайдера Джона Гамбадоро, «Тандер» не собирается получать какие-либо долгосрочные контракты в рамках обмена, поскольку это не вписывается в перестроечную стратегию организации.



Контракт Криса Пола с «Оклахома-Сити» рассчитан до лета 2022 года, с опцией игрока в последний год. За два сезона 35-летний баскетболист должен получить $ 85,5 млн.