Джеймс Харден очертил позицию по выступлению за «Хьюстон»

Лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден не планирует уходить из команды и сосредоточен на сезоне-2020/2021, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



«Харден остаётся приверженным «Рокетс» и концентрируется на предстоящем сезона. Об этом источники сообщили мне и Келли Айко», — написал Чарания на своей странице в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Расселл Уэстбрук и Харден серьёзно обеспокоены курсом развития «Рокетс» из-за ухода из клуба главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори. Их заменили дебютанты Стивен Сайлас и Рафаэль Стоун.



Харден в прошлом сезоне набирал 34,3 очка за игру, что позволило ему получить награду лучшему скореру НБА (атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил занял второе место по результативности — 30,5 очка).