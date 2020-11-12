Яннис Адетокунбо ясно намекнул на карьерные планы

Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в очередной раз дал понять, что не собирается покидать команду и планирует обновить один из её рекордов.
«В 2006 году Майкл Редд установил рекорд франшизы «Бакс» по очкам в одной игре — 57. Как думаете, Яннис Адетокунбо сможет преодолеть эту отметку в будущем?» — поинтересовался портал The Score в «Твиттере».
Яннис поделился этой записью, оставив короткий ответ: «Да!».
25-летний Адетокунбо два сезона подряд признавался самым ценным игроком (MVP) НБА. В прошлом сезоне Яннис провёл 63 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, 1,0 блокшота и 1,0 перехвата. За 9 матчей плей-офф средние показатели Адетокунбо составили 26,7 очка, 13,8 подбора, 5,7 передачи, 0,9 блокшота и 0,7 перехвата.
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