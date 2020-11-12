Гомельский: помощники Итудиса так увлечены игрой, что не могут подсказать?

Баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о работе главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса и его тренерского штаба.
«У Итудиса до сих пор нет твёрдой тактической концепции по использованию своих „больших“. Примером может служить матч с „Химками“, который ЦСКА проиграл. Шенгелия получил 8 передач в позиции на нижних усах, спиной к кольцу. И не использовал ни одной из этих передач. С одной стороны, его качественно опекали соперники. С другой стороны, либо ты получаешь мяч и сразу начинаешь обыгрыш (даже в этом случае возможна подстраховка), либо знаешь, кому и куда этот мяч передать. С Милутиновым дело обстояло попроще. Он получал мяч, находясь лицом или боком к кольцу. Из такой позиции можно сразу же атаковать. Его процент реализации был высоким. Но акцентированно сыграть на своего центра «армейцы» по-прежнему не могут.
Я тоже иногда упрекаю Итудиса в медленной реакции на изменения в тактике соперника. У меня возникают вопросы к его помощникам. Они что, так увлечены игрой, что не могут подсказать?" — написал Гомельский на своём сайте.
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