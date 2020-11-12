Жена Уэстбрука показала видео с мужем после запроса на обмен из «Хьюстона»

Нина Уэстбрук, жена разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Расселла Уэстбрука, опубликовала видео в «сториз» своего «инстаграма» после того, как баскетболист запросил обмен из команды.



В ролике Расселл слушает музыку и пьёт шампанское.

Видео доступно на странице gswchris в «Твиттере».

Уэстбрук запросил обмен в связи с уходом из клуба главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори. На их место встали дебютанты Стивен Сайлас и Рафаэль Стоун. Другая причина — желание баскетболиста вернуться к роли главного созидателя, какая у него была в «Оклахома-Сити Тандер».



Уэстбрук перешёл в «Хьюстон» в июле прошлого года, до этого на протяжении 11 лет выступал в «Оклахоме». Контракт разыгрывающего рассчитан ещё на два сезона с опцией продления на год. Уэстбрук является одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги с зарплатой более $ 40 млн в год, что затрудняет проведение обменной сделки.