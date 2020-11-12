Матч «Химок» с «Миланом» перенесён

Баскетбольная Евролига приняла решение перенести матч регулярного чемпионата между «Химками» и «Миланом».

«В связи со вспышкой COVID-19 в команде «Олимпия Милан» матч 8-го тура Евролиги «Химки» — «Олимпия Милан» не состоится в запланированный срок, 13 ноября. Игра будет перенесена на другую дату», — говорится в заявлении на сайте подмосковной команды.

В турнирной таблице «Милан» занимает восьмое место, «Химки» располагаются на 18-й строчке.

11 ноября в регулярном чемпионате Евролиги должен был состояться матч «Зенита» и «Милана». Но встреча была также перенесена. Первоначально эта игра планировалась на 22 октября. Тогда она не состоялась из-за вспышки коронавируса в команде из Санкт-Петербурга.