Тренер ЦСКА предупредил, что этот сезон пройдёт с шероховатостями

Тренер ЦСКА Антон Юдин считает, что пандемия коронавируса повлияет на стабильность всех участников Евролиги в этом сезоне.

«Если говорить об этом сезоне, то он, конечно, без шероховатостей не обойдется. Он таким неровным и будет. И это касается не только нас, но и всех участников Евролиги. Потому что эпидемия коронавируса всё равно вносит коррективы в чемпионат, влияет на подготовку и участие команд в матчах. Посмотрите — некоторые команды в начале сезона уже пострадали от этого. У нас тоже были некоторые трудности. Никола Милутинов, подхватив этот вирус, «вылетел» на довольно долгий срок. Сейчас он здоров, но, думаю, даже сегодня он испытывает на себе последствия болезни.



Переболели Семен Антонов и Янис Стрелникс. Когда из-за коронавируса выбывают сразу несколько баскетболистов, приходится играть усеченной ротацией, из-за чего игроки перегружаются гораздо больше обычного. То есть наслаивается одно на другое, и получаются не самые лучшие результаты. Надо также добавить, что в этом сезоне у ЦСКА произошли изменения в составе. Поэтому пока мы еще ищем свою игру, привыкаем друг к другу. Думаю, что со временем мы выправим ситуацию. В нынешней непростое время сложно что-то предугадать. Порой ведь даже нет четкого понимания, состоится ли игра вообще. Вы же видите, что какие-то матчи даже переносят на более позднее время. Сейчас все живут одним днем. Вот и мы живем ото дня ко дню, работаем с тем, что есть, и на более отдаленное будущее пока не смотрим», — приводит слова Юдина «Матч ТВ».