В ЦСКА ответили на вопрос, когда молодые россияне смогут конкурировать с иностранцами

Тренер ЦСКА Антон Юдин поделился мнением о перспективах российских игроков в борьбе за минуты с легионерами.

«Когда молодые россияне смогут выдерживать конкуренцию с иностранными игроками? Безусловно, они должны и будут навязывать конкуренцию легионерам. Что же касается Евролиги, то если мы посмотрим на турнир в целом, то увидим, что в составах команд там не так много местных игроков — такова нынешняя тенденция. Особенно если мы говорим о грандах. Но к нашей молодёжи в плане работы на тренировках и самоотдачи претензий нет. Да, хотелось бы, чтобы ребята поскорее заиграли на самом высоком уровне. Но в принципе всё идёт так, как и должно идти — идёт своим чередом. Потому что они в любом случае должны выдерживать и выигрывать конкуренцию у лучших игроков этого турнира.



Если говорить о Лопатине, то он должен выдерживать конкуренцию с Клайберном, ставшим MVP победного для нас «Финала четырёх», и с игроком национальной сборной Курбановым. Хоменко помимо опытного Дэниэла Хэкетта должен конкурировать с одним из сильнейших индивидуально игроков Евролиги Майком Джеймсом. Это непросто. Особенно для молодого баскетболиста.



Действительно, в Евролиге лимита на легионеров нет, поэтому ребята должны эти игровые минуты завоёвывать на тренировках, ну и, конечно же, доказывать свою состоятельность в тех матчах, в которых выходят на площадку, доказывать тренеру, что готовы — только так они смогут получить игровое время уже в Евролиге. Думаю, что через некоторое время так оно и будет. Потому что в плане работоспособности и самоотдачи оба они — пример подражания для многих молодых игроков, с которыми мне довелось работать», — приводит слова Юдина «Матч ТВ».