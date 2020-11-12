Названа причина, по которой Док Риверс возглавил «Филадельфию», а не другие клубы

Защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс, сын главного тренера «Филадельфии Сиксерс» Дока Риверса, назвал факторы, которые повлияли на решение специалиста выбрать именно эту команду.

«Два года назад они были на расстоянии броска от финала. Теперь у него есть эта команда. Джимми Батлера там нет, зато у них в распоряжении две молодые звезды.



Восток не Запад, где очень жёсткая борьба. Последний раз, когда отец был на Востоке, у него хорошо получилось. Он выиграл чемпионат. Сейчас отец стал ближе к дому и рад возвращению», – приводит слова Остина Риверса Essentially Sports.



Напомним, Док покинул «Лос-Анджелес Клипперс», который так и не сумел привести к титулу, и принял приглашение возглавить «Филадельфию». В Калифорнии должность тренера он совмещал с функциями президента.



В «Сиксерс» Док заменил Бретта Брауна, который был уволен с поста после проигрыша в четвертьфинальном матче плей-офф Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» — 0:4.