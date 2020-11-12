«Плевал я на ахилл!» Смит предсказал, что будет с Дюрантом в новом сезоне

Аналитик НБА Стивен Эй Смит выразил мнение, что перенесённая травма ахилла и пропуск сезона не помешают Кевину Дюранту вывести «Бруклин Нетс» в финал плей-офф.

«Вот показатели результативности Кей Ди в плей-офф. 28,6, 28,5, 30,8, 29,6, 28,4, 28,5, 29 и 32,3. Впечатляет! При реализации 47,5% с игры, более 35% — из-за дуги. Плевал я на ахилл! Этот парень даже при 80-процентной готовности станет серьёзной проблемой, потому что у него есть бросок.



Он набирал 27 очков в среднем по ходу карьеры. Ожидаю, что так продолжится и дальше. Если Дюрант будет хотя бы частично здоров, не вижу никого в Восточной конференции, кто сможет остановить его от выхода в финал», – приводит слова Смита Essentially Sports.



32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.