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Джексон назвал двух презираемых игроков НБА, которые постоянно отбивают девушек у других

Джексон назвал двух презираемых игроков НБА, которые постоянно отбивают девушек у других
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон признался, что никогда не позовёт Дерека Фишера и Тони Паркера на своё шоу из-за их измен своим вторым половинкам.

«Дерека Фишера и Тони Паркера никогда не будет в моём подкасте. Этот конфликт всегда со мной. Фишер и Паркер — они будут разговаривать с вашей девушкой, когда вы закроете глаза или выйдете в ванную», — сказал Джексон во время подкаста All The Smoke.

Отношения Джексона с Паркером никогда не были приятельскими, но они вышли на новый уровень конфликта, когда Паркер изменил голливудской актрисе Еве Лонгории с женой товарища по команде Брента Барри. Как неоднократно говорил Джексон, он не любит изменников и изменники никогда не станут гостями его шоу.

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