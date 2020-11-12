Джексон назвал двух презираемых игроков НБА, которые постоянно отбивают девушек у других
Чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон признался, что никогда не позовёт Дерека Фишера и Тони Паркера на своё шоу из-за их измен своим вторым половинкам.
«Дерека Фишера и Тони Паркера никогда не будет в моём подкасте. Этот конфликт всегда со мной. Фишер и Паркер — они будут разговаривать с вашей девушкой, когда вы закроете глаза или выйдете в ванную», — сказал Джексон во время подкаста All The Smoke.
Отношения Джексона с Паркером никогда не были приятельскими, но они вышли на новый уровень конфликта, когда Паркер изменил голливудской актрисе Еве Лонгории с женой товарища по команде Брента Барри. Как неоднократно говорил Джексон, он не любит изменников и изменники никогда не станут гостями его шоу.
- 12 ноября 2020
-
18:44
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
15:50
-
15:25
-
14:44
-
14:02
-
13:52
-
13:00
-
12:41
-
12:06
-
11:01
-
10:44
-
10:25
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:57
-
09:54
-
09:24
-
09:12
-
09:10
-
08:55
-
08:32
-
08:20
-
00:30
-
00:17
-
00:10
- 11 ноября 2020
-
23:59
-
23:35
-
22:29
-
21:13
-
20:58
-
20:39
Партнерский контент