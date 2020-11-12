Джексон назвал двух презираемых игроков НБА, которые постоянно отбивают девушек у других

Чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон признался, что никогда не позовёт Дерека Фишера и Тони Паркера на своё шоу из-за их измен своим вторым половинкам.



«Дерека Фишера и Тони Паркера никогда не будет в моём подкасте. Этот конфликт всегда со мной. Фишер и Паркер — они будут разговаривать с вашей девушкой, когда вы закроете глаза или выйдете в ванную», — сказал Джексон во время подкаста All The Smoke.



Отношения Джексона с Паркером никогда не были приятельскими, но они вышли на новый уровень конфликта, когда Паркер изменил голливудской актрисе Еве Лонгории с женой товарища по команде Брента Барри. Как неоднократно говорил Джексон, он не любит изменников и изменники никогда не станут гостями его шоу.