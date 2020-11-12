Назван фаворит на обмен Расселла Уэстбрука из «Хьюстона»

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Расселл Уэстбрук может продолжить карьеру в «Шарлотт Хорнетс».
«Источники говорят, что „Шарлотт“ выступает в качестве главного претендента на Уэстбрука. Было несколько других команд, но у „Шарлотт“ есть подходящие для обмена контракты ветеранов. Кроме того, Jordan Brand связан с Уэстбруком», — приводитт слова Чарании The Athletic.
Напомним, Уэстбрук запросил обмен в связи с уходом из клуба главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори. На их место встали дебютанты Стивен Сайлас и Рафаэль Стоун. Другая причина — желание баскетболиста вернуться к роли главного созидателя, какая у него была в «Оклахома-Сити Тандер».
Уэстбрук перешёл в «Хьюстон» в июле прошлого года, до этого на протяжении 11 лет выступал в «Оклахоме». Контракт разыгрывающего рассчитан ещё на два сезона с опцией продления на один год. Уэстбрук является одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги с зарплатой более $ 40 млн в год, что затрудняет проведение обменной сделки.
- 12 ноября 2020
-
21:15
-
20:58
-
20:30
-
18:44
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
15:50
-
15:25
-
14:44
-
14:02
-
13:52
-
13:00
-
12:41
-
12:06
-
11:01
-
10:44
-
10:25
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:57
-
09:54
-
09:24
-
09:12
-
09:10
-
08:55
-
08:32
-
08:20
-
00:30
-
00:17
-
00:10
- 11 ноября 2020
-
23:59
-
23:35
-
22:29