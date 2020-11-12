Назван фаворит на обмен Расселла Уэстбрука из «Хьюстона»

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Расселл Уэстбрук может продолжить карьеру в «Шарлотт Хорнетс».



«Источники говорят, что „Шарлотт“ выступает в качестве главного претендента на Уэстбрука. Было несколько других команд, но у „Шарлотт“ есть подходящие для обмена контракты ветеранов. Кроме того, Jordan Brand связан с Уэстбруком», — приводитт слова Чарании The Athletic.



Напомним, Уэстбрук запросил обмен в связи с уходом из клуба главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори. На их место встали дебютанты Стивен Сайлас и Рафаэль Стоун. Другая причина — желание баскетболиста вернуться к роли главного созидателя, какая у него была в «Оклахома-Сити Тандер».



Уэстбрук перешёл в «Хьюстон» в июле прошлого года, до этого на протяжении 11 лет выступал в «Оклахоме». Контракт разыгрывающего рассчитан ещё на два сезона с опцией продления на один год. Уэстбрук является одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги с зарплатой более $ 40 млн в год, что затрудняет проведение обменной сделки.