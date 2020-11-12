Смит одним словом объяснил, почему «Майами» снова не выйдет в финал НБА

Аналитик НБА, ведущий Стивен Эй Смит считает, что «Майами Хит» не удастся повторить успех нынешнего сезона из-за «Бруклин Нетс».



«Да, они могут выйти в финал в следующем сезоне. Но им это не удастся. Почему? „Бруклин“, — написал Стивен Эй Смит в своём „твиттере“.



Ранее сообщалось, что Виктор Оладипо может продолжить карьеру в «Бруклин Нетс». Кроме того, после травмы в состав вернутся Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант.



Ранее стало извсетно, что «Майами Хит» не будет обменивать атакующего защитника Джимми Батлера, тяжёлого форварда Юдониса Хаслема и центрового Бама Адебайо. Все остальные игроки «Хит» доступны для обмена, в том числе новичок Тайлер Хирроу, показавший высокий уровень игры в плей-офф НБА.