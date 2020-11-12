«Бостон» включился в борьбу за выставленную на обмен звезду НБА
«Бостон Селтикс» стал ещё одним клубом, который включился в борьбу за разыгрывающего защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидэя, сообщает инсайдер Кевин О’Коннор на своей странице в «Твиттере».
«Бостон» подумывает расстаться с тремя выборами на драфте НБА 2020 годи ради обмена. С помощью 14-го, 26-го и 30-го пиков «Селтикс» хотят заполучить более высокий лотерейный пик, который затем предложат «Пеликанс» в рамках сделки по Холидэю.
Напомним, в числе претендентов на выставленного «Пеликанс» на обмен 30-летнего Холидэя ранее назывались «Бруклин Нетс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Денвер Наггетс», «Даллас Маверикс» и «Атланта Хоукс». Контракт Холидэя действует два года с зарплатой около $ 51,5 млн.
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