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Женская сборная России разгромила Швейцарию в квалификации Евро с преимуществом +56

Женская сборная России разгромила Швейцарию в квалификации Евро с преимуществом +56
Баскетбол / Сборная России 0

В Сараево (Босния и Герцеговина) в матче квалификации чемпионата Европы среди женщин встречались команды Швейцарии и России.

Россиянки с первых минут обозначили преимущество и выиграли стартовую четверть с двузначным перевесом со счётом 29:8. В следующей десятиминутке швейцарские баскетболистки набрали только 2 очка. Преимущество России возросло до 43 очков — 53:10. В третьей четверти россиянки продолжили разгром соперниц и лишь в заключительном игрововм отрезке позволили соперницам отыграть два очка. Итоговая победа России — 98:42.

Самой результативной в составе победительниц стала Мария Вадеева, набравшая 16 очков, у Раисы Мусиной 15 очков и 8 подборов. У Швейцарии 12 очков в активе Эвиты Херминъярд.

ЧЕ-2021 (ж) - квалификация. Группа C. 3-й тур
12 ноября 2020, четверг. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
42 : 98
Россия
Швейцария: Херминъярд - 12, Симиони - 9, Руга - 7, Шардон - 4, Мари - 3, Константин - 2, Туми - 2, Франкина - 2, Штройн - 1, Брюше
Россия: Вадеева - 16, Мусина - 15, Комарова - 10, Черепанова - 10, Ражева - 9, Левченко - 7, Лешковцева - 7, Тихоненко - 7, Шилова - 7, Майга - 5, Голдырева - 3, Логунова - 2
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