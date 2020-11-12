Женская сборная России разгромила Швейцарию в квалификации Евро с преимуществом +56

В Сараево (Босния и Герцеговина) в матче квалификации чемпионата Европы среди женщин встречались команды Швейцарии и России.

Россиянки с первых минут обозначили преимущество и выиграли стартовую четверть с двузначным перевесом со счётом 29:8. В следующей десятиминутке швейцарские баскетболистки набрали только 2 очка. Преимущество России возросло до 43 очков — 53:10. В третьей четверти россиянки продолжили разгром соперниц и лишь в заключительном игрововм отрезке позволили соперницам отыграть два очка. Итоговая победа России — 98:42.

Самой результативной в составе победительниц стала Мария Вадеева, набравшая 16 очков, у Раисы Мусиной 15 очков и 8 подборов. У Швейцарии 12 очков в активе Эвиты Херминъярд.