«Бакс» активно пытаются выменять балластный контракт на взбунтовавшегося игрока «Рокетс»

«Милуоки Бакс» активно участвует в обменных переговорах и предлагают разыгрывающего Эрика Бледсо нескольким командам, сообщили источники в лиге инсайдеру Кевину О'Коннору.

«Бакс» стремятся обновить свой состав вокруг действующего MVP НБА Янниса Адетокумбо и лёгкого форварда Криса Миддлтона, попутно сбросив балластный трёхлетний контракт Бледсо на $ 55 млн. Клуб сосредоточен на двусторонних фоврардах с защитной универсальностью, в первую очередь на игроках «Хьюстон Рокетс» Роберте Ковингтоне и Пи Джей Такере.

Ранее Эрик Гордон, Пи Джей Такер, Дэньюэл Хауз и Остин Риверс выразили недовольство своим положением в «Хьюстон Рокетс». Такер недоволен тем фактом, что «Рокетс» не предложили ему продление контракта по ходу сезона. Гордон, Хауз и Риверс не удовлетворены своей ролью в команде.