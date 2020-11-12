Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Бакс» активно пытаются выменять балластный контракт на взбунтовавшегося игрока «Рокетс»

«Бакс» активно пытаются выменять балластный контракт на взбунтовавшегося игрока «Рокетс»
Баскетбол / НБА 0

«Милуоки Бакс» активно участвует в обменных переговорах и предлагают разыгрывающего Эрика Бледсо нескольким командам, сообщили источники в лиге инсайдеру Кевину О'Коннору.

«Бакс» стремятся обновить свой состав вокруг действующего MVP НБА Янниса Адетокумбо и лёгкого форварда Криса Миддлтона, попутно сбросив балластный трёхлетний контракт Бледсо на $ 55 млн. Клуб сосредоточен на двусторонних фоврардах с защитной универсальностью, в первую очередь на игроках «Хьюстон Рокетс» Роберте Ковингтоне и Пи Джей Такере.

Ранее Эрик Гордон, Пи Джей Такер, Дэньюэл Хауз и Остин Риверс выразили недовольство своим положением в «Хьюстон Рокетс». Такер недоволен тем фактом, что «Рокетс» не предложили ему продление контракта по ходу сезона. Гордон, Хауз и Риверс не удовлетворены своей ролью в команде.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020