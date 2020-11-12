«Даллас» нацелился выменять одного из лучших атакующих игроков НБА для связки с Дончичем

«Даллас Маверикс» связались с «Чикаго Буллз», чтобы узнать о доступности для обмена атакующего защитника Зака Лавина, сообщает инсайдер Кевин О'Коннор.

Пока неясно, будет ли «Чикаго» заинтересован в обмене ведущего скорера клуба и одного из лучших атакующих игроков НБА. «Даллас» занимается поиском третьей звезды в компанию к разыгрывающему Луке Дончичу и тяжёлому форварду Кристапсу Порзингису. В сферу интереса «Маверикс» также входит разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидэй.

Стоит отметить, что бывший игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Лавин имеет на руках действующий двухлетний контракт. Его годовой доход достигнет $ 19,5 млн в сезонах-2020/2021 и 2021/2022. В 60 матчах сезона-2019/2020 Лавин набирал 25,5 очка, 4,8 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.