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Итудис: ЦСКА в конце матча с «Басконией» не хватало сил

Итудис: ЦСКА в конце матча с «Басконией» не хватало сил
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в матче восьмого тура регулярного чемпионата с «Басконией» (89:86). Специалист отметил, что в концовке встречи его подопечным не хватило сил. Напомним, в четвёртой четверти команда из Витории сумела сравнять счёт и была близка к победе.

«Поздравляю команду с победой, показанной игрой и тем, что парни проявили уважение к игре и друг другу. Мы контролировали происходящее большую часть матча. Сильно начали, не давали соперникам хороших бросков, не открывали возможности в нападении. В целом мы доминировали. В конце нам не хватало сил. Уступили в подборе и реализации штрафных, и за счёт этого соперник оставался в игре. При этом мы вынудили их сделать 23 потери, а значит, мы достаточно хороши для этого уровня баскетбола», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.

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