Джордж иронично поздравил с днём рождения экс-стриптизёршу, на которой женится
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поздравил свою невесту Даниэлу Раджич с днём рождения, прибегнув к самоиронии.
Джордж пока не стал чемпионом НБА. Форвард пошутил, что его девушка первой получила чемпионский перстень. Неделю назад Джордж сделал инстаграм-модели и бывшей стриптизёрше Раджич предложение. У Джорджа и Раджич, имеющей сербские корни, уже есть два общих ребенка. Пара впервые встретилась летом 2013 года, когда Даниэла работала танцовщицей. Джорджу и Раджич сейчас по 30 лет.
«Мы вместе шагаем в наш четвёртый десяток, где найдём свою любовь на всю жизнь! С днём рождения, любимая. Эта чушь принимает серьёзные обороты, лол, люблю тебя. #онаполучилаперстеньпервой», — написал Джордж на своей странице в «Инстаграме».
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