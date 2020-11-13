Джеймс Харден отправил послание Расселлу Уэстбруку на фоне информации о конфликте

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден решил поздравить одноклубника Расселла Уэстбрука с днём рождения на фоне информации о серьёзном конфликте межу ними. Ранее Уэстбрук запросил обмен из «Рокетс».

«С днём рождения, брат! Настолько солиден, насколько это вообще возможно», — написал Харден на своей странице в «Инстаграме».

Источники сообщают, что Уэстбрук уже давно дал понять, что хотел бы видеть значительные изменения в культуре «Рокетс». В частности, его стремление к большей ответственности, дисциплине и структуре в команде было предметом переговоров с руководством клуба. На протяжении всего сезона Уэстбрук призывал Хардена к ответственности и дисциплине. В итоге между близкими друзьями возникали словесные перепалки.