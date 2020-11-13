«Бостон» и «Индиана» готовят громкий обмен

«Индиана Пэйсерс» готовится обменять из «Бостон Селтикс» форварда Гордона Хэйворда, в обратном направлении может проследовать центровой Майлз Тёрнер. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эван Мэсси на своей странице в "Твиттере".

«Пэйсерс» и «Селтикс» провели ряд переговоров. При этом наиболее вероятным пока остаётся вариант, при котором «Индиана» получит в обмен на Тернера Хэйворда, а также 14-й выбор «Бостона» на драфте-2020.

Хэйворд до перехода в «Бостон Селтикс» защищал цвета «Юты Джаз». После перехода в «Селтикс» его карьера пошла на спад, в первом же официальном матче за «Селтикс» он получил тяжелейшую травму и пропустил весь сезон. В минувшем регулярном чемпионате Гордон принял участие в 52 встречах, набирая в них 17,5 очка и собирая 6,7 подбора.