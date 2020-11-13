Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Филадельфия» начала переговоры по трансферу доступной для обмена суперзвезды НБА

«Филадельфия» начала переговоры по трансферу доступной для обмена суперзвезды НБА
Баскетбол / НБА 0

Менеджмент «Филадельфии Сиксерс» обратился к руководству «Оклахома-Сити Тандер» по поводу возможного обмена разыгрывающего Криса Пола. Об этом сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в своём подкасте.

Пока сторонам не удалось продвинуться в обсуждении, и сделка на данный момент маловероятна. Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляют «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс».

Крис Пол — один из самых звёздных баскетболистов современности, но по-прежнему не завоевал чемпионского титула. 35-летний игрок должен заработать $ 41,4 млн за сезон-2020/2021. У него также есть опция игрока на следующий год (44,2 млн). По мнению экспертов, именно возраст и высокая зарплата баскетболиста могут помешать его обмену.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020