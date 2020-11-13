«Филадельфия» начала переговоры по трансферу доступной для обмена суперзвезды НБА

Менеджмент «Филадельфии Сиксерс» обратился к руководству «Оклахома-Сити Тандер» по поводу возможного обмена разыгрывающего Криса Пола. Об этом сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в своём подкасте.

Пока сторонам не удалось продвинуться в обсуждении, и сделка на данный момент маловероятна. Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляют «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс».

Крис Пол — один из самых звёздных баскетболистов современности, но по-прежнему не завоевал чемпионского титула. 35-летний игрок должен заработать $ 41,4 млн за сезон-2020/2021. У него также есть опция игрока на следующий год (44,2 млн). По мнению экспертов, именно возраст и высокая зарплата баскетболиста могут помешать его обмену.