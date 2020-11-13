Майкл Джордан определил два пакета активов, которые готов отдать за Расселла Уэстбрука

Владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан заинтересован в том, чтобы его команду пополнил разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук, сообщает Gazzetta.
Джордан определил два пакета активов, которые готов отдать за Уэстбрука. Первый пакет: «Хорнетс» отдают «Рокетс» Николя Батюма, Девонте Грэма, Малика Монка и третий пик на драфте НБА этого года. Второй пакет: «Хорнетс» отдают Коди Зеллера, Терри Розира, третий пик драфта этого года и пик второго раунда драфта 2021 года.
Ранее Уэстбрук выставил запрос на обмен из «Хьюстона». Источники сообщают, что Уэстбрук уже давно дал понять, что хотел бы видеть значительные изменения в культуре «Рокетс». В частности, его стремление к большей ответственности, дисциплине и структуре в команде было предметом переговоров с руководством клуба. На протяжении всего сезона Уэстбрук призывал Хардена к ответственности и дисциплине. В итоге между близкими друзьями возникали словесные перепалки.
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